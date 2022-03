Feu vert de Bénédicte Linard pour le "Carrefour des Musiques" du Grand-Théâtre de Verviers

Répondant aux questions des députés Matthieu Daele et Charles Gardier, la Ministre de la Culture Bénédicte Linard a annoncé que l’avis de la commission des infrastructures culturelles était favorable. Dans la foulée, la ministre a annoncé qu’elle signera prochainement le courrier d’approbation du dossier. Ce feu vert officiel de la Ministre de la Culture était la dernière étape nécessaire avant le lancement des appels d'offres pour désigner les entreprises qui pourraient entamer les travaux de restauration fin de cette année.

La Ville pourra solliciter le démarrage des travaux.

"J’ai le plaisir de vous annoncer, en primeur, que la Commission a émis un avis favorable sur le dossier au stade projet et a salué la qualité du projet, y compris sur le projet culturel intitulé "Carrefour des Musiques". Néanmoins, la Commission a proposé quelques points de précaution à l’attention de la Ville de Verviers. Il s’agira, au plus tard, au stade de l’accord ferme, de préciser le chapitre relatif aux charges budgétaires de fonctionnement, notamment les charges énergétiques, et de formaliser l’engagement de la Ville en ce qui concerne leur prise en charge. Mon Administration me soumettra prochainement le courrier d’approbation du dossier, au stade ‘projet’, qui autorisera la Ville de Verviers à lancer le marché public des travaux. À l’issue de ce dernier, la Ville pourra solliciter l’accord ferme qui permettra la notification du marché à l’adjudicataire et de ce fait, le démarrage des travaux" a indiqué Bénédicte Linard dans sa réponse aux députés.

Pour rappel, la Ministre Linard était venue visiter le Grand-Théâtre le 15 février dernier. Et la réouverture de ce lieu culturel, classé depuis 2003 et fermé depuis 2015, aurait lieu en 2026 pour un coût de rénovation total de 35 millions d'euros.