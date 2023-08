L'autorité européenne de l'aviation civile (AESA) a donné son feu vert au nouveau jet d'affaires, le Falcon 6X, de l'avionneur français Dassault auquel le constructeur aéronautique belge Sabca fournit des pièces. Ce faisant, l'appareil reçoit aussi sa certification par les autorités américaines (FAA), selon un communiqué mardi de Dassault Aviation.

Cette certification vient conclure une campagne d'essais de plus de deux ans au cours de laquelle 1.500 heures de vol ont été réalisées à travers le monde. Les premiers exemplaires du Falcon 6X sont en phase de finition. Son programme a été retardé par la pandémie de Covid-19 alors que l'engin devait entrer en service l'an dernier. Il dispose d'une autonomie maximale de 10.200 km et volera à une vitesse maximale de Mach 0,90. Il pourra, par exemple, relier Londres à Hong Kong ou encore Los Angeles à Moscou. Il pourra accueillir jusqu'à seize passagers. Le groupe Sabca fabrique plusieurs pièces essentielles - un des réservoirs ainsi que des éléments du fuselage et de la queue - de ce nouvel avion d'affaires. Ce programme lui garantit au moins une cinquantaine d'emplois.