"Feu le vieux monde" : le premier roman ardent de Sophie Vandeveugle

Sorti il y a une semaine, l’œuvre nous immerge dans une histoire d’incendie, d’avenir de l’humanité, d’animaux et d’hommes. Sous une plume typique des récits de guerre de la littérature du 20e siècle, l’autrice nous plonge dans un conflit qui résonne avec l’actualité. C’est dans la petite ville de Bas-les-Monts que prend place l’intrigue. L’ennemi est d’une envergure inhabituelle, la ligne de front évolue avec le vent. En cet été caniculaire, ce sont les terribles incendies qui menacent nuit et jour les jeunes mobilisés par la ville pour combattre. L’eau manque, la nourriture se raréfie, les animaux quittent leur habitat brûlant pour investir la ville tandis que les jeunes hommes découvrent le combat, la camaraderie et les limites de la docilité.

L’autrice s’empare ici d’un sujet qui lui tient à cœur. Marquée par les images des grands incendies australiens survenus il y a quelques années, elle signe un premier roman avertissement. Sa littérature devient un moyen d’ouvrir les consciences et de souligner que nous sommes tous concernés par le réchauffement climatique.

Faire prendre conscience aux lecteurs que la planète telle qu’elle est aujourd’hui, telle qu’on l’exploite aujourd’hui, se retrouve face à une situation où l’on pourrait vraiment parler de guerre face à ces enjeux climatiques.

Une fable engagée à l’intrigue bouillante et captivante qui confie à la jeunesse son pouvoir de s’indigner et de façonner l’avenir. L’autrice belge de 24 ans prouve, avec ce premier roman, qu’elle a beaucoup de talent.

