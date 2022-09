« Feu » et « Ispéité » dans les vinyles de rap les plus vendus cette année.

Si c’est "Civilisation" d’Orelsan qui décroche la première place du classement, certains albums figurant dans le top 10 de 2022 datent de bien avant.

C’est le compte Twitter de Ventes rap qui vient de dévoiler ce classement en se basant sur les données du SNEP, le Syndicat national de l’édition phonographique qui recense les chiffres de ventes d’albums dans le monde musical. Depuis quelques années, le vinyle revient en force, les artistes sont donc nombreux à prévoir des versions vinyles à la vente au moment de la sortie de leur album. C’est ainsi qu’Orelsan se retrouve en tête du classement des vinyles de rap les plus vendus en 2022.

Le dernier album du rappeur de Caen était d’ailleurs déjà en tête du classement des albums les écoutés en 2021 (tous supports confondus). Rien de bien étonnant donc, mais c’est la suite du classement qui paraît plus surprenante. "Feu" de Nekfeu, album sorti en 2015, est le deuxième vinyle de rap le plus vendu en 2022, tandis que "Ipséité" de Damso, sorti en 2017, occupe la 3ème marche du podium. Dans le reste du top 10, on retrouve aussi "Dans la légende" de PNL (2016), "Batterie faible" de Damso (2016) ou encore "L’école du micro d’argent" d’IAM sorti en… 1997.