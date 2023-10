La troisième soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids continue de nous surprendre ! C’est désormais au tour de Léon, 9 ans et originaire de Vedrin en Province de Namur, de tenter sa chance.

Dans la vie de tous les jours, Léon est un adepte du parkour, un sport qui mixe sauts de barre et de bloc, mais aussi de la gymnastique. Lorsqu’il réalise ses acrobaties sur les barres, il a l’impression de voler et c’est la sensation qu’il préfère. Cette discipline va l’aider dans l’aventure de The Voice Kids car ça lui permet de se défouler et de ne pas trop stresser pour le grand moment.

Côté musique, Léon est membre d’une chorale. Mais ce soir, c’était la toute première fois qu’il performait seul sur une scène. Un challenge qu’il a relevé avec brio puisque Matthew Irons, Alice on the roof et Black M ont appuyé sur leur buzzer. Matthew a souligné la voix particulière du jeune chanteur et lui a demandé pourquoi il avait choisi cette chanson de Calogero. Question à laquelle Léon a répondu qu’il voulait faire passer un message : "C’était pour les attentats de Nice et il faut rester unis".

Léon poursuivra l’aventure dans la Team Matthew, celle qu’il rêvait d’intégrer :