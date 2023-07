Un prix abordable

"Cette année est très importante pour nous, précise Arnaud Bergmann, un des organisateurs du festival. Nous sommes dans une phase compliquée au niveau de l’évènementiel et nous essayons vraiment de faire bouger les choses, d’animer Dampicourt et de faire plaisir à tout le monde, ce qui est de plus en plus compliqué avec la hausse des prix. Nous essayons que cet évènement reste abordable. Le prix, par jour, est de 7,50 euros".

https://mpadampicourt.be/