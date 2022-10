Fétichisation de la douleur féminine selon Emily Ratajkowski, anti-IVG : "Blonde", le film sur Marilyn Monroe, divise

"Blonde" et son message anti-avortement

Mais ce film agace aussi pour une autre raison. Alors que Marylin Monroe subit un avortement illégal à deux reprises dans le film, et en est traumatisée, il y a cette scène pour le moins étrange et choquante où l’on voit son foetus la suppliant de ne pas être blessé. À l’aide d’images de synthèse, ils ont donc fait parler un fœtus qui lance à sa mère : " Tu ne me feras pas de mal cette fois-ci, n’est-ce pas ?" Pour le planning familial américain, après l’annulation de l’arrêt Roe W. Wade, il ne s’agit ni plus ni moins que de la "propagande anti-avortement".

Caren Spruch, directrice nationale de l’engagement dans les arts et le divertissement pour la fédération américaine du planning familial au Hollywood Reporter : "Alors que l’avortement est un soin de santé sûr et essentiel, les fanatiques anti-avortement ont longtemps contribué à sa stigmatisation en utilisant des descriptions médicalement inexactes des fœtus et de la grossesse. Le nouveau film d’Andrew Dominik, Blonde, renforce leur message avec un fœtus parlant en images de synthèse, représenté comme un bébé complètement formé. "