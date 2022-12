Fêtez les 100 ans du Forum de Liège en compagnie d'artistes qui ont marqué l'histoire de la mythique salle !

"L’inauguration du Forum a eu lieu dans une orgie de lumière " titrait le journal La Meuse au lendemain du gala d’ouverture du 30 septembre 1922.

Un siècle plus tard, Alex Vizorek, Pierre Theunis, ses musiciens et des invités surprises retracent l’histoire de la légendaire salle liégeoise en textes, en musique et en archives.

Une occasion exceptionnelle de passer en revue ces souvenirs et de s’en faire des nouveaux avec la présence d'artistes en live sur cette incroyable scène.

Parmi eux, Laurent Gerra, Christophe Willem, Patrick Fiori et Jean-Charles Papi, Typh Barrow, Virginie Hocq, Chimène Badi et Helmut Lotti.

Des surprises et quelques réjouissantes bouffées d’histoire, l’occasion de retrouver Edith Piaf, Ray Charles, Charles Trenet, Jacques Brel, Fats Domino, Pierre Rapsat, les Shadows et tant d’autres…