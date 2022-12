Fêtez le Nouvel An avec toute l’équipe de Classic 21 !

Dès 21h pour la Saint-Sylvestre, Last… But Not Least : Gabrielle Davroy vous convie à participer à une grande fête avec l’ensemble des animateurs de la chaîne. Anecdotes, coulisses, coups de cœur, fous rires et complicité : ne manquez pas les dernières heures de l’année 2022 et la première de 2023.

Juste avant à 19h, embarquement pour le stade de Wembley pour revivre l’un des shows les plus emblématiques de Queen, entouré par plus de 140.000 fans. Véritable best of du groupe, ce concert sera aussi l’un des derniers avant que Freddie Mercury soit emporté par la maladie.