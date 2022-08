Fêtez l'Amour à Charleroi du 25 au 28 août

Au programme des festivités :

JEUDI 25/08

- Formation réservée aux professionnel.le.s et intervenant.e.s des secteurs du médical, du social et de l’aide et de l’accueil aux personnes en général

Heure : 14h-16h

Lieu : La Maison Arc-en-Ciel de Charleroi

Infos et Programme détaillé : La Mac Charleroi

- Vernissage de l’exposition de l’artiste TransCat

25 août > 30 août

Lieu : Maison Arc-en-Ciel de Charleroi

Infos et programme détaillé : La Mac Charleroi

VENDREDI 26/08

- Formation réservée au personnel de 1ère ligne susceptible d’accueillir tous types de public, dont celui issus de la communauté LGBTQIA+

Heures : 9h-12h - 14h-16h - 16h30 -18h30

Lieu : Hôtel de Ville de Charleroi

Infos et programme détaillé : La MAC Charleroi, Tels Quels et Ex Aequo

- Exposition " J’existe " de l’association Face à toi-même

Lieu : Hôtel de Ville de Charleroi

- Affiche tes Couleurs ! Atelier de création de pancartes et slogan.

Venez créer votre propre panneau/bannière/affiche en vue de la marche des fiertés du 27/08

Heure : 18h-20h30

Lieu : Mac de Charleroi

Infos et Programme détaillé : Tels Quels

SAMEDI 27/08

Dès 14h - Place de la Digue à Charleroi

- Village associatif LGBTQIA+ & Alliés

- Spot photo et murs d'expression

- Animations et espace pour enfants

- Mariages " for a joke" (14h-17h) inscription via l'adresse mail luna.romeo@charleroicentreville.com

- Show de Drag Queens

- Chalets Drink and Food

et plus encore !

De 15h à 16h - Départ Fête de l'Amour

- La Marche des Fiertés

Cortège coloré à la fois festif et revendicatif autour de l’amour pour toutes et tous et de l’appartenance à la communauté LGBTQIA+

Infos et parcours détaillé : MAC Charleroi et Service Egalité des Chances

De 18h à 01h

- Soirée LGBTQIA+ par Le Bubble Bar Charleroi

Ouverture des portes à 17h

18h : Concert "Iris"

19h : Dana Show Part 1

19h30 : DJ Cardin Revival Party

21h : Dana Show Part 2

21h30 : DJ Cardin Hot Summer

Gogo Dancers Sexy Show

0h : Dana Show Firework

1h: Go to Bubble for After Party

Entrée : 10€ et un verre offert !

DIMANCHE 29/08

Le Festival de l’amour

- Pièce de théâtre : " Troublées " par Séisme asbl

À Partir de 11 ans

Heure : 13h-15h

Lieu : Théâtre Marignan

- FILM : " Carol " (Todd Haynes) & Débat

À Partir de 11 ans

Heure : 16h-18h

Lieu : Quai 10

- FILM " Pride " (Matthew Warchus) & Débat

À Partir de 15 ans

Heure: 18h30-20h30

Lieu : Quai 10

Clôture de la Fête de l’amour 2022

Drink et papote

Heure : 20h30-22h

Lieu : Quai 10 (Salle Côté Parc)