Fêtes des Mères… une tradition qui fait le tour du monde.

Poursuivons par la Grande-Bretagne et l’Irlande où le " Mothering Sunday " est fixé au 4e dimanche de carême, dit " de Laetare ". La tradition remonte au XVIe siècle : ce jour-là, on retourne dans l’église de son enfance, l’occasion de se retrouver en famille. On déguste alors le " Simnel cake ", un gâteau dont les Anglais ont le secret. Originellement, il était garni de violettes fraîches ou cristallisées et de 11 boules de pâte d’amande, symbolisant les 11 apôtres et oubliant Judas. De nos jours, la pâtisserie préparée avec des fruits et de la pâte d’amande est saupoudrée de sucre à la violette… et il est devenu le gâteau de Pâques.

Le premier dimanche du mois de mai, c’est le " Dia de la madre " en Espagne où, traditionnellement, les mères prennent un jour de repos. À défaut de se voir offrir chez elle, le dîner préparé avec amour par ses enfants, maman est invitée au restaurant. Mais l’habitude veut aussi que l’on se rende à l’église, pour honorer la Vierge Marie, comme chez les voisins portugais qui fêtent le " Dia das Mães ".