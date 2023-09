Fêtes de Wallonie : une vingtaine de personnalités, dont Olivier Vandecasteele, lauréates des "Mérites" de Wallonie

Parmi les vingt personnalités récompensées lors de la remise des Mérites d’honneur de Wallonie, l’ex-otage belge en Iran, Olivier Vandecasteele, a été élevé au grade d’Officier.

Il a tenu à dédier sa récompense au peuple iranien qui s’oppose au régime de Téhéran. "Ce combat m’a mobilisé toute ma vie, mais jamais je ne pensais en être victime moi-même", a-t-il expliqué, prenant la parole après avoir décoré.

"Celles et ceux qui se battent en Iran depuis un an pour réclamer un peu plus de liberté sont, eux aussi, victimes de l’arbitraire", a expliqué Olivier Vandecasteele. "Alors, j’espère que vous m’autorisez à dédier cette récompense à ce peuple résistant, à cette jeunesse qui se forge face au risque, dans l’épreuve, envers et contre la répression. Elle est et restera l’avenir du pays", a déclaré Olivier Vandecasteele.