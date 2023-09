Fêtes de Wallonie : "Le chemin est tracé et il est jalonné de succès", promet Elio Di Rupo à Namur

Traditionnels discours officiels des Fêtes de Wallonie ce samedi après-midi au Théâtre de Namur et traditionnelle cure d’optimisme de circonstance de la part des responsables régionaux. "La Wallonie a de grandes ambitions ; elle voit loin. Le chemin est tracé et il est jalonné de succès", a ainsi assuré le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS) après avoir témoigné de son soutien aux populations du Maroc et de la Libye.

"Ces trois dernières années, nos concitoyens ont beaucoup souffert. Pour les aider à faire face, la Wallonie agit, et elle agit avec succès", a-t-il ajouté en revenant une nouvelle fois sur le Plan de relance wallon, "le plus ambitieux de l’histoire de la Région". Ce plan, doté de plus de 7 milliards d’euros, "nous permettra de devenir une Région modèle en termes d’innovation, de progrès social et de transition environnementale", a poursuivi le ministre-président. "Notre Région, on ne le sait pas assez et on ne le dit pas assez, est de plus en plus innovante, le pourcentage d’entreprises wallonnes innovantes étant désormais supérieur à la moyenne de l’Union européenne", s’est encore félicité Elio Di Rupo.

"La liberté, la solidarité, le développement économique, le progrès social et la sauvegarde de l’environnement sont les étoiles du Berger de notre gouvernement. Elles guident nos pas, elles orientent nos actions et elles éclairent nos initiatives", a-t-il enchaîné. Pour le premier wallon – qui n’a pas non plus manqué d’évoquer l’Europe alors que la Belgique assurera la présidence belge du Conseil de l’Union européenne dès le 1er janvier – "la page des difficultés se referme tout doucement, et devant nous s’ouvrent de nouvelles perspectives. Des perspectives plus heureuses, plus encourageantes et plus stimulantes". "Je vous invite à apporter votre contribution, là où vous êtes en mesure d’agir. Je vous encourage à participer à ce grand mouvement qui porte aujourd’hui la Wallonie vers l’avant", a-t-il conclu.