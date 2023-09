Fêtes de Wallonie : Boulets ou boulettes ? Kermesse ou ducasse ? Testez le français de nos régions

Dites-vous plutôt "boulet" ou "boulette" ? Fêtez-vous la "ducasse" ou la "kermesse" ? La Wallonie, et plus largement la francophonie belge, regorgent de mots très spécifiques à notre région et parfois même à une partie de notre région. Les connaissez-vous ? Nous vous proposons un petit quiz pour tester le français de Wallonie, ses spécificités.

Dans la réponse au quiz, vous trouverez des cartes reprenant les mots de français de Wallonie mais aussi de Bruxelles, les frontières étant "poreuses". Ces cartes ont été créées avec Michel Francard, linguiste et professeur émérite à l’UCLouvain. Il est le coauteur du Dictionnaire des belgicismes (éd. De Boeck) et tient à préciser : "Ces cartes fonctionnent par province mais c’est une sorte de convention. En réalité, il n’y a pas de frontières linguistiques étanches." Cette porosité et la diversité de langage, nous vous en parlerons tout au long du quiz.

Et puis, dernier élément avant de vous lancer dans le jeu : à l’occasion des fêtes de Wallonie, nous avons choisi des mots en lien avec cette région mais les belgicismes ne se résument pas à cela. "Les différences que nous soulignons ici viennent de langues en contact, précise d’emblée Michel Francard. Soit les langues romanes : le wallon, le picard, le gaumais ou le champenois, soit le flamand ou le néerlandais. Mais la grande majorité des belgicismes ne viennent pas de langues en contact. Ce sont de réelles innovations. Par exemple, le mot GSM ne doit rien au flamand ou au wallon." De quoi nous inspirer pour un prochain quiz puisqu’ici, nous nous focaliserons sur les variations au sein du territoire wallon.

Voilà qui est dit. À vous de jouer !