Fêtes de Wallonie à Namur : une première historique et un record du monde, votre programme de ce samedi

Les Fêtes de Wallonie à Namur sont désormais bien lancées et s'apprêtent à entrer dans le vif du sujet ce week-end. La journée de ce samedi s'annonce particulièrement chargée, voici quelques temps forts auxquels vous pourrez vous attendre.

Si les "Wallos" sont d'abord une fête populaire, elles sont aussi rythmées par des moments plus officiels. Ainsi, à 11:00, le bourgmestre Maxime Prévot prononcera son traditionnel discours politique dans les Jardins du Maieur (Hôtel de ville) et ce alors que les institutions wallonnes sont ébranlées par des accusations de harcèlement moral à l'encontre du greffier du Parlement Frédéric Janssens.

Cette journée sera également historique pour le folklore namurois car elle verra pour la toute première fois une joute sur échasse exclusivement féminine. Une quinzaine de femmes âgées de 11 à 43 ans tenteront d'écrire l'Histoire en devenant la première à remporter l'échasse de diamant. Coup d'envoi à 15:30 sur la place du Théâtre.

Des joutes nautiques seront également organisées sur la Meuse entre 15h00 et 17h00 et le public pourra aisément y assister depuis l'esplanade et les escaliers de la Confluence.

C'est également le samedi que se tiennent habituellement les Walloniades, compétition de jeux anciens lors de laquelle s'affrontent des équipes représentant les différents villages de l'entité de Namur. Premières épreuves dès 13h00 sur la Place Saint-Aubain.

Afin de célébrer les 35 ans de son existence, le Collège des comités de quartier namurois (CCQN) établira le record du monde de la plus longue avisance, cette spécialité culinaire locale consistant en une pâte feuilletée fourrée à la viande. Objectif : atteindre les 120 mètres de long. L'avisance sera cuisinée par les élèves en boucherie de l'ITCA et vendue au public à des fins caritatives. Homologation du record et dégustation en fin d'après-midi.

La soirée sera illuminée d'un grand feu d'artifice à bruit contenu tiré depuis les hauteurs de la Citadelle de Namur à 21h50. Il ne sera pas possible d'y assister depuis l'Enjambée, la passerelle cyclo-piétonne au dessus de la Meuse restera fermée dès 18h00 pour éviter toute concentration de foule à cet endroit.

Concerts

Une fois la compétition des Walloniades terminée, la place Saint-Aubain s'animera comme chaque jours des concerts organisés par la RTBF. Deux talents locaux ouvriront la soirée, DJ Bardy à 19h30 et la chanteuse d'origine namuroise Claire Laffut à 20h30. Suivront la très attendue tête d'affiche Bénabar à 21h45 et le groupe liégeois Ykons à 23h30.