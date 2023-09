Fêtes de Wallonie à Namur : quel impact sur la mobilité ?

Qui dit troisième week-end de septembre, dit fêtes de Wallonie Namuroise. Afin de permettre le bon déroulement de cette 100e édition, la ville de Namur met en place plusieurs mesures et recommandations de sécurité (en mettant notamment à disposition trois parkings relais et entièrement gratuits) qui seront d’application tout le long des festivités. On fait le point complet avec vous ?