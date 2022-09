Fêtes de Wallonie à Namur : Manon Welschen, 14 ans, remporte l'échasse de Diamant

La place du Théâtre de Namur était noire de monde ce samedi pour assister à la toute première joute sur échasses entièrement féminine. Un moment que de nombreux spectateurs curieux ont volontiers qualifié d'historique : "Le folklore n'est pas genré" explique ainsi Luc, "Je pense que maintenant la tradition est lancée et que les échasseuses seront présentes pour de nombreuses années".

Accueillies par une haie d'honneur formée par leurs homologues masculins, les échasseuses ont entamé le combat tambour battant et ce sont rapidement les Avresses en rouge et blanc qui ont pris le dessus sur les Mélans. Au terme d'une joute intense, Manon Welschen est restée la dernière debout, remportant ainsi à 14 ans la toute première échasse de Diamant de l'histoire du folklore namurois : "Je suis super fière et honorée, c'est ce que j'ai toujours voulu depuis que je suis toute petite" s'est-elle exclamée devant les micros et les caméras braquées sur elle, "Mais il faudrait qu'on soit plus nombreuses à s'entraîner, comme ça on s'amuserait encore plus !"

Une réussite totale pour Patrick Dessambre, président des échasseuses et échasseurs namurois : "Vous venez d'assister à un très beau combat" s'est-il réjoui, "Autant au niveau technique que des offensives ou de la stratégie, elles ont montré aujourd'hui qu'elles avaient complètement leur place. Sur un an, elles ont énormément progressé. Le fait que le public ait répondu présent, c'est une victoire pour toutes. Ce sont des moments qu'on oublie pas dans la vie d'un échasseur ou d'une échasseuse".

Quant au combat des hommes, il aura lieu comme d'habitude sur la place saint-Aubain à partir de 16:30 ce dimanche.