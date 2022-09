Fêtes de Wallonie à Namur : le centre-ville fermé dès ce vendredi à 10h00

À quelques heures de l'ouverture de la 99ème édition des Fêtes de Wallonie à Namur ce jeudi 15 septembre 2022, les autorités communales ont fait le point sur les mesures qui seront en vigueur en matière de mobilité mais aussi à propos des services communaux ou de la vente de l'alcool. En voici les principaux enseignements.

Mobilité

Les Fêtes de Wallonie consistant en une grande fête populaire et piétonne lors de laquelle chacun est libre de déambuler sur la voirie, les voitures ne seront plus les bienvenues pendant quelques jours. Le centre-ville sera interdit à la circulation dès ce vendredi 16 septembre à 10h00 jusqu'au lundi 19 septembre à 08h00. Cette interdiction ne sera donc pas encore en vigueur ce jeudi pour le premier jour des festivités. Les parkings P+R (Saint-Nicolas, Bouge et Namur Expo) seront gratuits ainsi que les lignes de bus reliant ces parkings au centre.

La même interdiction de circuler touchera également les trottinettes (du jeudi 15 septembre à 17h00 jusqu'au mardi 20 septembre à 08h00) ainsi que les vélos partagés Li Bia Vélo.

Par ailleurs, la SNCB annonce augmenter son offre de train à destination de Namur et les TEC mettront en place un service de navettes nocturnes au départ de la place de la Station. Le téléphérique de Namur adaptera également ses horaires et sera ouvert exceptionnellement jusqu'à 18h30 tous les jours.

Enfin, des emplacements PMR supplémentaires seront aménagés à proximité des sites d'animations et de concerts.

Services communaux

Pas la peine de vous rendre à l'Hôtel de ville de Namur, l'administration communale sera fermée dès le vendredi 16 septembre à midi et ne rouvrira que le mardi 20 septembre selon ses horaires habituels.

Les bibliothèques de Namur, Jambes, Saint-Servais et Malonne resteront fermées les vendredi 16 et samedi 17 septembre, mais pas celle de Flawinne qui sera bien ouverte le samedi, ni celle de la Baie des Tecks à Bomel ouverte le dimanche.

Vente d'alcool

L'alcool coulant à flot lors de ces festivités, plusieurs restrictions seront en vigueur afin de limiter les consommations excessives. Ainsi, seuls les établissements horeca seront autorisés à vendre de l'alcool sur leurs terrasses et extensions autorisées, de même que les bars installés près des différents lieux de concerts.

Les commerces non-horeca ne seront plus autorisés à vendre de l'alcool au dessus de 15° entre le jeudi 15 septembre à 15h00 et le lundi 19 septembre à 08h00.

Les récipients en verre et en céramique (bouteilles, chopes à bière etc.) seront interdits d'utilisation.

Un poste médical avancé sera installé à l'Arsenal de Namur et deux postes de premiers soins se trouveront rue Saintraint (juste à côté de la place Saint-Aubain) et rue du Pont (à côté de la place d'Armes).

Sécurité

L'association Excepté Jeunes ramènera gratuitement les fêtards avec leur propre véhicule les nuits de vendredi et de samedi.

Les services de police seront disponibles 24h sur 24 soit au commissariat situé sur la place du Théâtre, soit via www.policeonweb.be

Les autorités fédérales ainsi que les services du Gouverneur profiteront de ce grand rassemblement populaire pour mener une campagne de sensibilisation sur le système Be-Alert qui permet d'avertir la population d'un danger potentiel. Le public est invité à s'inscrire dès à présent sur le site www.be-alert.be

Quant à l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR), elle distribuera des éthylotests jetables aux points d'entrée de la ville ainsi que dans certains bars.