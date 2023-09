Fêtes de Wallonie à Namur : l’accent est mis sur la sûreté et la sécurité

La mobilisation des équipes de la Croix-Rouge débutera ce jeudi 14 septembre à 18 heures et prendra fin le lundi 17 septembre à 22 heures.

1 poste médical d’urgence (véritable hôpital de campagne) sera installé à l’Arsenal

2 postes de secours sous tente seront au cœur des festivités, place St Aubain et place d’Armes.

5 ambulances sont en stand-by à l’Arsenal

9 équipes mobiles se déplaceront sur les différents lieux des festivités

Des membres du Sisu (service d’intervention psychosociale urgente) assureront l’accueil des accompagnants des victimes admises dans les postes médicaux.

1 Poste de Commandement assurera la coordination avec les autres intervenants

Les secouristes de la Croix-Rouge seront ainsi un total 160 de personnes de jeudi soir à dimanche soir. Ils assurent en moyenne chaque année 200 interventions pour l’ensemble des fêtes de Wallonie. "Cela concerne principalement des opérations de premiers secours", explique Alexandra Vittor, coordinatrice du dispositif opérationnel de la Croix-Rouge. "Les interventions vont de la cloche aux intoxications à l’alcool et aux stupéfiants. Nous prenons en charge les patients quinze minutes maximum. Si ce délai doit être dépassé, cela témoigne d’une situation plus alarmante, nous les évacuons alors vers les hôpitaux voisins."



Des intervenants psychosociaux du Sisu seront disponibles au sein du poste médical de l’Arsenal et pourront accueillir et rassurer les proches des personnes admises sur place.