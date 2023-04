Fêtes de Pâques : 85% des agneaux pascals viennent de l’autre bout de la planète mais la production locale est en augmentation

La profession de berger a changé. Elle n’a plus rien à voir, ou presque, avec l'image du berger solitaire. "On n’a pas vraiment de bergers qui surveillent seuls leurs troupeaux, constate Nicolas Marchal, mais on a quand même toujours du pâturage très mobile avec des clôtures électriques et on a les chiens de troupeau, les chiens de protection. On a aussi la modernisation numérique, avec l’utilisation de boucles électroniques à poser depuis 2022. On a beaucoup plus de cours donnés au niveau des écoles secondaires et supérieures. Et enfin, c’est un métier qui demande peu d’investissement, qui est très accessible aux femmes aussi, puisque les animaux sont plus faciles à manipuler que des gros bovins, et tout ça avec une communication et une possibilité de croissance aussi."

Malgré cette diversification, la profession reste plus facile d’accès pour les enfants d’agriculteurs car l’accès à la terre, au foncier, reste le problème principal.