Fêtes de fin d’année : quels sont les films feel good à voir sur Auvio ?

Le pitch ? Pendant la guerre de Sécession, dans le Massachusetts, Mme March et ses quatre filles, Jo, Beth, Amy et Meg tentent de se débrouiller, tandis que leur père combat au front. Jo se découvre alors une passion pour l'écriture et rédige des pièces de théâtre que jouent ses soeurs. Quand elle a l'opportunité de devenir écrivain, Jo s'en va à New York où elle rencontre le professeur Baher.

Pourquoi on le regarde ? La maison typique où vivent les personnages, la neige à gogo, les décors, les costumes, … À peu près tout dans ce film rappelle l’ambiance féérique que peut représenter la période des fêtes de fin d’année. Un classique du cinéma dans ce qu’il a de plus réconfortant.

Côté casting, on retrouve Susan Sarandon dans le rôle de Madame March. À l’affiche également, dans le rôle des 4 filles : Winona Ryder (qui a été nommée pour l’Oscar de la meilleur actrice pour son rôle), Trini Alvarado (Love and Secrets), Claire Danes (Roméo+Juliette, Homeland) et Kristen Dunst (Spider-Man, Marie-Antoinette). Last but not least, l’acteur Christian Bale (The Dark Knight, Le Prestige) est également de la partie. Il joue le rôle de Théodore "Laurie”.