Fêtes de fin d'année : près de 4.000 emplois à pourvoir en Wallonie et à Bruxelles

Eliàs Sànchez a suivi une formation grâce à Epicuris, qui travaille avec le Forem en Wallonie et qui met en relation des patrons - ici une grande surface de la région montoise - et les demandeurs d’emploi. Son tout nouveau chef est conquis par la formule : "Pendant 8 semaines, il a fait une formation alternée", explique Guillaume Alvin, chef boucher. "Ensuite, il a un stage en entreprise qui dure un mois. Là, on prend le temps de le former de manière intensive, il est avec nous quotidiennement."

Eliàs Sànchez remplit donc un manque important dans cette équipe mais les besoins sont énormes. Pour Noémie Henry, directrice d’Epicuris, qui s’occupe des formations, les métiers de bouche sont particulièrement touchés : "Bien que cela soit un secteur en croissance, c’est un secteur qui est ralenti par manque de candidats et de main-d’œuvre qualifiée. Et c’est un vrai souci ici en Wallonie."

Une expertise partagée par Actiris et le Forem. En reprenant les secteurs de l’Horeca, du commerce et du transport, plus de 1.600 offres sont disponibles à Bruxelles. Le Forem parle, lui, de plus de 1.900 places vacantes en Wallonie.

Au-delà de remplir les trous, l’idée de ces formations c’est aussi de tordre le cou à certains clichés sur ces métiers, réputés durs et précaires : "Faire l’appoint pour les fêtes de fin d’année, c’est une réelle opportunité de décrocher un emploi sur le plus long terme", explique Thierry Ney, porte-parole du Forem. "Les secteurs du transport, de l’Horeca, du tourisme recherchent des grands volumes tout au long de l’année."