Fêtes de fin d'année : Les carnets de commandes plus vides que d'habitude pour les traiteurs

"On a constaté une diminution au niveau des quantités dans les commandes. Les paniers sont plus réduits. Mais on est un peu plus sur des plats avec du haché, des plats préparés", constate Katiana, bouchère chez l'Epicurien. Elle évalue une baisse de 10% des commandes par rapport à l'an dernier. Il reste, cependant, encore quelques jours avant le réveillon. Les clients peuvent toujours se décider à la dernière minute pour commander.

L'observation est similaire chez ce restaurateur-traiteur : "Je pense que les gens sont sur la réserve. On a actuellement, jour pour jour, par rapport à l'année passée, une baisse. Je pense que les gens qui reçoivent 10, 20 personnes, réfléchissent différemment. Ils prennent une entrée en moins, ils prennent un 3 services plutôt qu'un 4 ", spécifie Laurent Moutoy, restaurateur-traiteur.