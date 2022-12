Fêtes de fin d’année : entre joie et peine

Chaleur, flonflons, guimauve, chocolat chaud et Mariah Carey… Pour beaucoup, Noël est un moment suspendu où les problèmes disparaissent. On s’autorise un peu d’insouciance, on mange plus, on dépense plus, on fait moins attention à tout. On parle d’ailleurs souvent de la "trêve de Noël" : une expression qu’on utilise dans de nombreuses situations et qui signifie qu’on arrête les disputes et les débats pour un temps.