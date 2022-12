Fêtes de fin d'année : comment éviter les comportements accidentogènes ?

Animaux de compagnie

Nos animaux à quatre pattes subissent souvent les fêtes... N’oubliez pas que le chocolat est toxique pour les chiens, qu'ils ont tendance à parfois sauter sur la table et à avaler l’apéro ou bien le dessert. Mais bonne nouvelle : il existe des services d’urgence vétérinaire que vous pouvez appeler pendant les fêtes.

Méfiance également lors du feu d’artifice - on y revient toujours - n'oubliez pas de penser au fait que non seulement, ça leur fait mal aux oreilles mais qu'en plus de ça, ils sont souvent terrorisés.

Dernier conseil ; faites attention à la fameuse rose de Noël : on oublie souvent que celle-ci est toxique pour nos chiens et chats. Lorsqu'ils ingèrent une partie quelconque de la rose de Noël, de la racine à la tige (et même les fleurs), ils commencent à présenter des symptômes en fonction de la quantité ingérée. L'empoisonnement, en fonction de la quantité consommée, peut varier de très léger à grave ; il est important de l'emmener chez le vétérinaire le plus rapidement possible.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.