Fêter l'anniversaire d'une connaissance "Je veux bien participer à ta joie, mais de là à y impliquer mon compte en banque..."

Comme tous les lundis matins, Laetitia Mampaka débarque dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Et comme chaque semaine, elle est troublée...

Latitia nous explique son trouble de la semaine : elle est membre d'une association dont l'une des membres fête bientôt son anniversaire... On demande à Laetitia de participer à offrir un cadeau et elle nous explique ce qu'elle en pense :

On attend de moi qu'on lui offre un cadeau... Mais je ne vois pas pourquoi, en quoi ça me regarde qu'il y a 40 ans de cela, tes parents ont décidé de s'accoupler? Je veux bien participer à ton émotion et à ta joie, mais de là à y impliquer mon compte en banque, faut pas abuser quand même.