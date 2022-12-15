Український День Святого Миколая | Fête ukrainienne de la Saint-Nicolas

Ідея активного відпочинку для молоді та старих на цих вихідних у Брюсселі! Громадська організація "Українські голоси" запрошує на святкування українського Святого Миколая (в Україні відзначають 19 грудня) цієї суботи з 12.00 в Українському Громадському Домі. У програмі: театралізована вистава для дітей (о 15.00).

Також це буде останній день Різдвяного ярмарку центру, де можна буде знайти широкий асортимент виробів ручної роботи, українських сувенірів, футболок, світшотів тощо. Не забуваючи про смачні типові українські страви.

Зустрічайтеся цієї суботи в Українському громадському центрі (вулиця Монтойєр, 34 у Брюсселі), щоб поринути у святкову атмосферу та чому б не сфотографуватися родиною біля ялинки!