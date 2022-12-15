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Ukraine - Україна

Український День Святого Миколая | Fête ukrainienne de la Saint-Nicolas

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il y a 2 heuresTemps de lecture1 min
Par Catherine Tonero

Ідея активного відпочинку для молоді та старих на цих вихідних у Брюсселі! Громадська організація "Українські голоси" запрошує на святкування українського Святого Миколая (в Україні відзначають 19 грудня) цієї суботи з 12.00 в Українському Громадському Домі. У програмі: театралізована вистава для дітей (о 15.00).

Також це буде останній день Різдвяного ярмарку центру, де можна буде знайти широкий асортимент виробів ручної роботи, українських сувенірів, футболок, світшотів тощо. Не забуваючи про смачні типові українські страви.

Зустрічайтеся цієї суботи в Українському громадському центрі (вулиця Монтойєр, 34 у Брюсселі), щоб поринути у святкову атмосферу та чому б не сфотографуватися родиною біля ялинки!

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Une idée d’activité pour petits et grands ce weekend à Bruxelles ! L’ONG Ukrainian Voices vous invite à fêter la Saint-Nicolas ukrainienne (fêtée le 19 décembre en Ukraine) ce samedi à partir de midi au centre communautaire ukrainien. Au programme : un spectacle théâtral pour enfants (à 15h).

Ce sera aussi le dernier jour de la foire de Noël du centre, où vous pourrez trouver une large gamme de produits faits à la main, des souvenirs ukrainiens, T-shirts, sweats, etc. Sans oublier de délicieux plats typiques d’Ukraine.

Rendez-vous ce samedi au centre communautaire ukrainien (34, rue Montoyer à Bruxelles) pour se retrouver dans l'atmosphère des fêtes et pourquoi pas prendre une photo de famille à côté du sapin de Noël ! 

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