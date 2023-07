Fête nationale : l’asbl Infirmiers de rue mise à l’honneur par l’anoblissement de sa cofondatrice

À l’occasion de la Fête nationale, des personnes ou des causes particulières sont mises en avant par le Roi. Cette année, c’est l’asbl Infirmiers de rue qui est mise à l’honneur par l’anoblissement de sa cofondatrice et administratrice déléguée, Émilie Meessen. À l’instar d’autres femmes actives dans le secteur social et plus particulièrement du sans-abrisme, Émilie Meessen reçoit ainsi le titre de baronne.

"Il s’agit d’une reconnaissance royale de notre travail et de celui de tout un secteur qui fait de son mieux malgré les conditions difficiles face à l’étendue du problème", déclare cette travailleuse humanitaire, déterminée à "poursuivre dans cette direction". Et d’ajouter : "si Infirmiers de rue est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est avant tout grâce au formidable engagement de chaque membre de l’équipe depuis sa création".

Fondée en 2005 par Émilie Meessen, alors jeune infirmière, et son amie Sara Janssens, l’asbl Infirmiers de rue œuvre afin de créer un lien avec les personnes sans-abri les plus vulnérables, les aider à sortir définitivement de la rue et les accompagner vers un logement stable et durable. Parallèlement, l’association travaille sur un plaidoyer pour tenter de convaincre le pouvoir politique de trouver des solutions structurelles, notamment à Bruxelles et à Liège où elle est active.

En douze ans, Infirmiers de rue a déjà pu reloger plus de 200 personnes sans-abri. "200 personnes qui à leur façon encouragent ceux qui sont encore en rue, à y croire, à tenir bon, le temps qu’une solution soit trouvée pour chacun(e)", souligne Émilie Meessen.