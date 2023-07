Fête nationale : connaissez-vous l’histoire du Palais de la Nation, le bâtiment qui abrite le Parlement fédéral belge ?

Dans les couloirs et autres salles de conférences ou de lecture, se trouvent les bustes et portraits de nombreux hommes, et quelques femmes politiques belges de premier plan. A la Chambre, vous trouverez les portraits des rois et reines jusqu’à Baudouin et Fabiola. Les portraits de Léopold Ier et de Louise-Marie sont les premiers du Parlement à avoir été peints par une femme, l’artiste Fanny Geefs-Corr. Les bustes de tous nos souverains se trouvent eux au Sénat. Philippe et Mathilde viennent d’ailleurs d’inaugurer les leurs.