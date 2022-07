Fête nationale : ce 21 juillet sera "festif" avec un retour à la tradition et des nouveautés

Les festivités débuteront dès le mercredi soir, par le bal national, 'le plus grand bal populaire de Belgique', qui revient dès 19h00 sur la place du Jeu de balle, dans le quartier des Marolles à Bruxelles. A 20h aura lieu un concert gratuit au Palais des Beaux-Arts (Bozar). "Toutes les places ayant été distribuées, les inscriptions sont clôturées. Le concert sera toutefois retransmis en radio et en télévision", a précisé la présidente du comité de direction a.i. de la chancellerie, Arlin Bagdat, lors d’une conférence de presse.

Le jour J

Le lendemain, le jour J, Bruxelles accueillera d’abord à 10h le Te Deum en la cathédrale des Saints Michel et Gudule, chanté en présence du Roi et de la Reine ainsi que des corps constitués. Des Te Deum auront lieu en province, dont un à Liège et un autre à Gand en présence de membres de la famille royale.

La Fête au Parc débutera simultanément en plein centre de Bruxelles mêlant, jusqu’à 20h, des stands militaires et des services de secours.

Le défilé débutera, comme de coutume, à 16h00 et "rendra hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui s’engagent au quotidien pur la sécurité de nos concitoyens", a pour sa part indiqué Ludivine Dedonder. Quelque 2000 personnes issues de la Défense seront impliquées, selon elle.

Le volet aérien rassemblera 18 avions – dont un Embraer Xingu français et un ravitailleur A330 MRTT provenant d’une unité multinationale à laquelle contribue la Belgique – et six hélicoptères, a ajouté la ministre.