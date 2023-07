Fête nationale au Cinquantenaire : un 21 juillet un peu bricolé à la dernière minute

C’est tout ? Non. Loin de là.

À Bruxelles, c’est une ASBL privée, le Syndicat d’initiative Bruxelles Promotion, qui organise une grosse partie de la fête et le feu d’artifice. Carine Verstraeten en précise le corset budgétaire : "Il y a 1 million pour le concert, mais nous en ASBL privée ne recevons qu’un subside de 39.000 euros. C’est très peu pour prendre le reste à notre charge". Le traditionnel feu d’artifice sera tiré du Cinquantenaire. Parfait ! Et l’artificier de Mons – Arteventia- a fait un effort budgétaire : 20.000 euros. Pas cher.

Oui mais on fait quoi pour le 10e anniversaire du Roi ? Juste un feu d’artifice ? Et rien de plus ? Si. Au dernier moment, Bruxelles Promotion souhaite un supplément de "spectaculaire" mais n’en a pas le budget. Et donc, tenez-vous bien, on va chercher un volontaire pour faire ça pour pas cher, ou gratuit. À la belge quoi. "Il faut bien reconnaître qu’il faut faire parfois avec des bouts de ficelles et que c’est un peu du bricolage", nous concède l’organisatrice par téléphone.

Alors, on agite réseaux et relations. Et une entreprise va relever le défi. L.S.E – Laser Europe System – une entreprise du Brabant Wallon réputée en événementiel et féeries de lumières dans le monde entier. Patrick Awouters, son patron, raconte : "On m’a demandé de concevoir un effet Waouw ! Quelque chose de spectaculaire pour clôturer le spectacle avec tous les effets spéciaux en appui du feu d’artifice à l’occasion des 10 ans de Règne de roi Philippe. Mais sans le budget nécessaire. Alors j’ai dit : 'allons-y'. J’ai décidé de le faire au prix coûtant, pour un montant de 40.000 euros, de quoi juste couvrir les frais fixes. En clair, je prête tout le matériel gratuitement. Mais pour un show comme celui-là, si je le vends à l’étranger, il faut compter au moins 250.000 euros".

Et tout ça a été organisé à la dernière minute ? "On m’a contacté il y a un mois. Normalement, il y a un délai de 3 à 4 mois environ. Alors, oui on peut dire que c’est à la dernière minute", ajoute Patrick Awouters.