Fête nationale américaine, Sum revient, avec humour, sur les dernières actualités des États-Unis

Comme à son habitude, Sum vous propose dans Le 8/9, une dose d’humour en rapport avec l’actualité. Dans ce Cactus, il vous parle de la fête nationale américaine et plus largement des États-Unis, pays de la liberté, enfin…

Le 4 juillet dernier, les États-Unis fêtaient leurs 246 ans d’indépendances vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Pour l’occasion Sum a été voir le film Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?. Vous ne saisissez pas le rapport entre ce film et les États-Unis ? Sum vous explique :

Si vous avez connu les années 80 vous vous souvenez probablement de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. À cette époque, tout le monde avait peur de la Russie, croyant qu’elle pouvait attaquer à tout moment, 40 ans plus tard, les choses n’ont finalement pas vraiment changé.

Les États-Unis semblent bien attachées à leur histoire vu les lois qui viennent de passer concernant le droit à l’avortement. Tout en gardant bien au chaud l’autorisation du port d’armes dans certains états. Sum vous explique la corrélation entre ces deux mesures :

Port d’arme et non avortement sont fortement liés, plus il y aura d’enfants, plus il y aura une possibilité de les abattre dans les écoles.