Fête médiévale au Château fort de Montaigle.

Un site fortifié en pleine nature et qui remonte à la Préhistoire. Depuis 1993, Montaigle fait partie du Patrimoine majeur de Wallonie. Un site exceptionnel que vous pourrez découvrir ces samedi 22 et dimanche 23 avril à l’occasion de "La Médiévale de Montaigle".

Le temps d’un week – end, une expérience médiévale authentique : combat des médiévistes, fauconnerie, frappe de monnaie et bien plus encore. Nancy Luyten du SI de Anhée et Laurent Hunaerts étaient les invités d’Isabelle Verjans ce jeudi.