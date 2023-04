Fête du travail : La RTBF modifie ses programmes matinaux

À l’occasion de la fête du travail, la RTBF modifie sa programmation. Les rendez-vous quotidiens du 6/8 et du 8/9 ne se tiendront donc exceptionnellement pas à la date du 1er mai, de même que l’émission "C’est vous qui le dites" et le best-of matinal de "On n’est pas des pigeons". Ils seront remplacés par plusieurs documentaires et reportages, suivis d’un épisode de Joséphine Ange gardien.