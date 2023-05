Fête du Travail : ces pays qui ne la célèbrent pas le 1er mai, ou ne la reconnaissent tout simplement pas

Pourtant à l’origine de cette journée internationale, les États-Unis ne célèbrent plus la fête du Travail le 1er mai, mais le 1er lundi de septembre à l’occasion du Labor Day. Il s’agit d’un jour férié et chômé, dont l’origine remonte à 1882, lorsque les premières manifestations du milieu ouvrier ont eu lieu à New York pour réclamer une amélioration des conditions de travail. L’occasion aujourd’hui pour de nombreux Américains, qui n’ont pas beaucoup de congés, de prendre un long week-end avant la rentrée.

Le Labor Day n’a donc plus rien de politique, contrairement à la fête des Travailleurs, ou May Day, qui est avant tout célébrée le 1er mai par les syndicats et les partis et organisations de gauche et n’est par conséquent pas un jour férié.

Il en va de même au Canada. Par ailleurs, lorsqu’il y a une augmentation du salaire minimum au Québec, celle-ci se fait traditionnellement le 1er mai.