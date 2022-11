Fête du roi : "Make art not war", proclament De Croo et Tillieux à la Chambre

L'art plutôt que la guerre, tel était le thème choisi pour la Fête du Roi dont la réception officielle s'est tenue mardi au Sénat en présence du roi Albert, de la reine Paola et des princes et princesses Astrid, Laurent, Claire et Lorenz ainsi que du Premier ministre, Alexander De Croo, et des présidentes de la Chambre et du Sénat, Eliane Tillieux et Stephanie Dhose.

La guerre en Ukraine a constitué le coeur des discours prononcés à cette occasion. Le Premier ministre a évoqué l'oeuvre de l'artiste Banksy dévoilée ce week-end sur le mur d'un bâtiment dévasté à Borodienka et qui représente une gymnaste en équilibre sur des gravats.

"L'image depuis a fait le tour du monde, interpellant chacun d'entre nous. Nous rappelant que la guerre fait toujours rage en Europe, et que ses victimes sont des hommes, des femmes et des enfants", a-t-il expliqué.