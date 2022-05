Fête du Port de Bruxelles : à bord de la Licorne, navire de guerre de Louis XIV à Versailles

Depuis son port d'attache bruxellois, au pied du Bryc (Brussels Royal Yacht Club), cette licorne, or er azur, nous replonge incontestablement dans le passé glorieux de la marine française stationnée à Versailles. "A l'époque, cela a eu un impact sur l'histoire maritime de l'Europe parce que cela a permis à la France de développer sa marine. Raison pour laquelle nous avons décidé de réaliser cette réplique. Alors pourquoi une Licorne? Parce qu'à Versailles, il y avait un bateau qui avait une licorne. Il y a, oui, un clin d'oeil à notre patrimoine BD belge. Mais ce n'est par la Licorne de Tintin, même si elle y ressemble. Et pour cause, les bateaux sont de la même époque. Et donc avaient tous les mêmes formes."

Des tests en mer

Depuis sa mise à l'eau en 2019, la Licorne a du affronter de fortes tempêtes comme le Covid et passer par des eaux plus calmes comme lors de ses quelques sorties loin du canal bruxellois. "En 2019, nous avons fait un premier voyage à Anvers, pour participer à un rassemblement de vieux bateaux", raconte Nicolas Joschko.

"Et puis, nous en avons aussi profité, après la mise à l'eau, pour faire les aménagements intérieurs, de sécurité, parce que ce bateau doit être conforme aux règles actuelles de navigation en mer. Nous avons également formé des équipiers pour pouvoir gérer ce style de bateau. Ce qui nous a permis, en juillet 2021, de réaliser un premier voyage, au lac du Grevelingenmeer, aux Pays-Bas. C'est un bras de mer de navigation où nous avons pu tester et voir comment réagit le bateau en ayant des conditions comme en mer sans les marées ni les courants. Parce que l'idée reste toujours de faire de la navigation en mer, du cabotage de jour. Mais nous voulons d'abord être certains avec l'administration maritime que ce bateau puisse naviguer en toute sécurité en mer."

Malgré le Covid, ce bateau nous a permis de nous évader

2020, année du déclenchement de la crise sanitaire, n'a pas permis au projet de Nicolas Joschko de se développer comme prévu par la programmation initiale. "D'abord, le Bryc a dû fermer ses portes et nous n'avons pas pu accéder au site, ni à la Licorne. Nous avons aussi eu des réductions de subsides, nous empêchant de réaliser l'achat des voiles par exemple. Ce n'est qu'au mois de mars 2021 que nous avons pu obtenir une sécurité financière et une vue sur nos activités à venir. Il faut cependant le dire: malgré le Covid, ce bateau nous a permis quelque part de nous évader quand d'autres étaient confinés et devaient faire du télétravail."

Le bateau est visible au Bryc depuis maintenant deux ans. "On ne peut pas monter à bord sans autorisation, évidemment. Mais nous organisons, à la demande, des activités éducatives, sociales et culturelles. Nous avons déjà organisé un stage de navigation, d'escrime et de théâtre, des anniversaires... Jan Bucquoy est même venu tourner un film chez nous."

Le bateau attire les regards, c'est évident. "Des personnes nous voient depuis le pont Van Praet et la chaussée de Vilvorde et posent des questions. Un jour, un passant nous a dit: 'Pour un bateau qui a 350 ans, il est quand même en bateau'. Alors que c'est une réplique qui n'a que trois ou quatre ans...", sourit Nicolas Joschko. "Il en est tombé pantois."