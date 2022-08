Fête du miel et de la Nature à l’Aquascope de Virelles

L’aquascope est un centre d’écotourisme situé dans la Réserve Naturelle de l’étang de Virelles à Chimay. Cet écrin de verdure protégé accueille des actions d’éducation et de sensibilisation à la nature pour tous les âges. Ce dimanche, le miel, les abeilles et la Nature y sont célébrées. Une journée qui promet des découvertes fascinantes sur la faune et la flore de nos régions comme des moments d’amusements et de détente.

Dans le cadre des activités nature, une rencontre avec les soigneurs du lieu est prévue, une occasion d’en apprendre plus sur le métier de sauveteur d’animaux sauvages. Au bord de l’étang, les participants pourront s’armer de leurs épuisettes pour observer les petites bêtes qui y vivent aux caractéristiques étonnantes.

Mais, celle qui est sous le feu des projecteurs pour cette édition : c’est l’Abeille noire, espèce typique de nos régions. En l’honneur de leur travail d’ouvrières, les visiteurs pourront revêtir leur habit d’apiculteur, pénétrer dans la ruche ou encore les observer d’un peu plus loin en activité et surtout goûter au fruit de leur travail.