Fête du Coucou à Polleur : la bête du Staneux a été capturée !

La chasse à la bête du Staneux, comme le veut la légende, n’a réuni que les hommes et rien que les hommes, les plus courageux du village de Polleur. Que la chasse soit exclusivement réservée aux hommes ne choque pas la plupart des femmes qui attendent sagement au village le retour de leur mari ou fiancé portant fièrement la vilaine bête tant redoutée : "Non, non, dit l’une d’entre elles, ils nous sauvent ! Ils nous protègent !". "On est obligé de ne pas y aller, ajoute une autre, ça oui, c’est fort sexiste, mais bon ça va quand même. Je trouve que ce n’est pas plus mal." Mais dans la foule des Pollinois, des voix féminines s’élèvent malgré tout pour marquer leur désir d’un jour participer aussi à la traque !

Finalement, la bête a été vaincue et redescendue fièrement au village qui a pu poursuivre la fête dans la plus grande sérénité, avec comme point d’orgue, le jugement du dernier marié de l’année qui n’a pas voulu participer à la traque de la bête du Staneux, préférant rester auprès de sa douce. La sanction a été implacable : il a été jeté dans les eaux de la Hoëgne, mais cette année, le mince filet d’eau ne présentait vraiment aucun danger… Il fut donc aspergé copieusement par ses concitoyens très remontés contre lui…