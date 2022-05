Fête du 1er mai, BJ Scott revient sur une histoire qui débute tristement en 1886 à Chicago

Un nouvel appel au rassemblement est annoncé pour le 4 mai. Ce rassemblement se voulait avant tout pacifiste. Il est 10 heures du soir, les manifestants se dispersent, il n’en reste plus que quelques centaines dans Haymarket Square, quand 180 policiers de Chicago chargent la foule encore présente. Quelqu’un jette une bombe sur la masse de policiers, en tuant un sur le coup. Dans le chaos qui en résulte, sept agents sont tués, et les préjudices subis par la foule sont élevés, la police ayant " tiré pour tuer ". Au milieu de la panique, August Spies et sept autres anarchistes sont condamnés pour meurtre au motif qu’ils ont conspiré avec ou aidé un assaillant inconnu. Cependant, bon nombre des "huit de Chicago" n’étaient même pas présents lors de l’événement du 4 mai, et leur implication présumée n’a jamais été prouvée. Néanmoins, Spies et trois autres prévenus ont été pendus le 11 novembre 1887, et un autre prévenu s’est suicidé.