Fête des pères : Cyril Detaeye évoque avec nous sa vie de papa

Pour ce qui est de la médiatisation, celle-ci n’a pas d’impact négatif sur la vie de famille de Cyril. Au contraire, celui-ci estime que "c’est plutôt des moments drôles et sympas, quand on est quelque part et que des gens viennent me parler des émissions".

Quant à sa fille, cela ne la dérange pas non plus d’avoir un papa connu. Il arrive parfois qu’elle entende parler de lui à l’école, lorsqu’il aborde certains sujets dans son émission, mais étant encore assez jeune, elle n’y accorde pas grande importance. Ainsi, lorsque quelqu’un aborde Cyril dans la rue, l’animateur rapporte que "si elle est en train de parler, elle se met en pause, elle attend que ça passe et elle reprend là où elle en était."

"Le côté média, pour elle, ça ne veut rien dire" poursuit-il ensuite.