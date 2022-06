Fête des papas : certains hommes sont curieux !

C’est une tradition depuis maintes décennies : en Belgique, les papas sont fêtés le deuxième dimanche de juin.

Une poésie timidement récitée, un bricolage façonné avec amour, une surprise murement réfléchie … A chacun sa formule, son style et son cadeau. Dimanche, les papas vivront sans doute le plus beau jour de l’année et ces messieurs auront le cœur qui palpite de bonheur.

Certains seront patients et attendront le jour fatidique alors que, selon les enfants, d’autres tenteront de dénicher la cachette secrète dans laquelle leur progéniture aura précieusement déposé ce qui est à leurs yeux un trésor.

Dans les pays catholiques, les pères sont fêtés depuis le Moyen Age, initialement le 19 mars, à la saint Joseph, père putatif de Jésus. Dans la région d’Anvers, la date est maintenue. Certains pays perdurent la tradition comme en Espagne, au Portugal, en Italie et dans les pays d’Amérique latine.

Selon un rite antique, le culte de ce père adoptif s’est développé au 5ème siècle.

La première fête des pères non religieuses a été célébrée au début du siècle dernier aux Etats-Unis.