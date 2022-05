Fête des mères : savez-vous depuis quand on fête les mamans ?

Posez la question autour de vous, beaucoup vous répondront communément : depuis longtemps ! Ils n’auront pas tort. Mais à quand remonte le fameux "longtemps" ?

Bien avant notre ère déjà, la femme qui a enfanté était fêtée. Les premières traces remontent à la Grèce antique, lors des cérémonies printanières célébrées en l’honneur de Rhéa et Cybèle, mères des dieux, dont Zeus notamment. D’autres célébrations ont lieu en Asie Mineure ; toutes se déroulent au printemps, mois de la fertilité.

Il n’est cependant pas certifié que les premiers chrétiens aient vénéré la Vierge Marie en raison des questions théologiques concernant sa virginité.

Au 15ème siècle, les Anglais fêtent les mamans durant le carême. Les Etats-Unis adopteront la tradition en 1908. En Belgique, la fête des mères n’a pas un siècle dans le calendrier traditionnel. Ce n’est qu’en 1923 que les Belges suivront la tradition.

Deux dates pour la Belgique

En Belgique, les mamans se fêtent généralement le 2ème dimanche de mai à l’exception de la région d’Anvers qui honore les mères le 15 août, jour de Marie dans la religion catholique.

Pas le même jour dans les autres pays

Chaque pays ayant ses rites et coutumes, les mamans ne sont pas fêtées en même temps aux quatre coins de la planète. Comme les Belges, les Canadiens et les Allemands fêtent les mamans deuxième dimanche de mai. En Allemagne, ce jour-là, les mamans ne travaillent pas ! Nos voisins français les vénèrent le 4ème dimanche de mai. Les Anglais préfèrent le 4ème dimanche du Carême. Les Espagnols les ont fêtées le 1er dimanche du cinquième mois de l’année.

Les mamans si bien honorées et chantées

De Tino Rossi à Kendji Girac en passant par Maurane… les artistes de toutes générations ont eu à cœur de chanter et honorer les mamans, certaines chansons, surtout les plus récentes et les plus émouvantes, étant encore repris en chœur dans les familles, même si chez les jeunes, elles ont été détrônées par le célèbre compliment !

Bonne fête à toutes les mamans et à celles et ceux qui l'ignoreraient encore ou qui l'auraient oublié, la fête des mamans, c'est ce dimanche 8 mai !