Fête des Mères à travers le temps, nos meilleures archives

Souvenez-vous des cadeaux que vous avez confectionné ou acheté avec vos petits sous pour votre maman lorsque vous étiez en maternelles ou en primaires, ... Il faut bien l'avouer, certains cadeaux avaient un petit côté kitch ! Repensez notamment au sous-plat réalisé avec des pinces à linge, au bégonia dans sa collerette plissée ou à la fameuse reproduction du tableau "le garçon qui pleure" (du peintre italien Bruno Amadio), ces cadeaux n'étaient sans doute pas les plus élégants du monde ... mais comme ils sont fabriqués et offerts avec Amour, ils deviennent les plus beaux cadeaux de l'univers !