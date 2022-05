Fête des mères : 8 idées de cadeaux qui combleront à coup sûr votre maman

On reste dans les sacs pour découvrir l'association entre la marque belge tendance Thea, et Kisany. Cette dernière est une entreprise sociale belge qui œuvre pour sortir les femmes de la République Démocratique du Congo et du Rwanda de la précarité.

Ces deux sociétés ont réalisé une trousse brodée à la main 'Madame rayonne'. Ces trousses sont réalisées en 15 heures à la main à Goma, notamment par Odile, Justine, Esperance et Jeannette. Elles sont fabriquées avec du lin 100% belge à l'extérieur et du pagne africain à l'intérieur.

Cette édition solidaire est limitée et est en vente jusque ce 4 mai.

Le cadeau idéal pour amener un peu de soleil dans la vie de sa maman !

► Prix : 48€