Fête des Mères : 3 séries à voir pour célébrer les mamans

Motherland est une sitcom anglaise qui raconte le quotidien de jeunes mamans vivant à Londres. Depuis que sa mère a décidé de ne plus s’occuper de ses enfants, Julia est contrainte de s’impliquer davantage dans son rôle maternel. Elle va rapidement se lier d’amitié avec d’autres parents : Liz et Kevin. Elle fera de son mieux pour arriver à la hauteur d’Amanda, une mère assez hautaine.

Dans cette série humoristique, on retrouve dans les rôles principaux, Anna Maxwell Martin (Line of Duty), Diane Morgan (After Life), Paul Ready (Utopia), Lucy Punch (Bad Teacher) ainsi que Phillipa Dunne (This Is Going to Hurt). À ce jour, la série compte 3 saisons et a remporté en 2022 le "British Academy Television Award" pour la meilleure comédie scénarisée.

Retrouvez les 3 saisons de Motherland en version originale sous-titrée jusqu’au 31 décembre !