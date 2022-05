Fête des mamans : des idées de cadeaux dans les commerces près de chez vous

Des savons, des sels de bain, des bijoux, des sacs, des tissus joliment et judicieusement présentés dans une pièce pleine de charme où le bois et les couleurs chatoyantes ressortent dans le décor.

On se croirait dans une boutique où l’on aime faire une escale shopping en vacances.

Dans son " Jardin des Mimosas " à Jurbise, Dominique accueille ses clients depuis 18 mois. Dans les rayons, on y trouve aussi des savons dont certain de Belgique et d’ailleurs, des sels de bain à nouveau tendance et des petits pains de savon qui se laissent fondre dans l’eau. L’ambiance de la boutique, précieux pôle de la vie locale, reflète la passion de celle qui l’a fait naître. Si le soleil lui sied à merveille, rien ne semble altérer l’humeur et le bagou de cette commerçante dans l’âme.

Dominique s’investit pleinement dans sa reconversion professionnelle mûrement réfléchie au préalable et encouragée par ses proches. Même si ce n’est pas facile de promouvoir un tel projet aux dépens de la crise du covid, elle s’accroche pour que le succès de sa boutique ne cesse de prospérer.