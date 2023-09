Fête des athlètes porteurs d'un handicap ce samedi à Enghien

Cette journée a pour but la rencontre entre valides et personnes déficientes, jeunes et moins jeunes à travers diverses activités sportives. Badminton, basket en chaise, cyclisme indoor, handbike, hocket, volley assis .. Ecoutez Pierre-Alain Belpaire, coordinateur du Centre sportif Nautisport d'Enghien, invité de Carine Bresse dans Hainaut Matin ce vendredi.