Fête de Wallonie : le bourgmestre de Namur Maxime Prévot livre un discours "empreint de gravité"

Maxime Prévot n’a pas directement commenté les mesures décidées par le gouvernement fédéral ce vendredi pour venir en aide à la classe moyenne et aux entreprises (à retrouver ici) mais il a insisté sur la détresse d’une population, y compris celle qui bénéficie de revenus du travail jusque-là confortable et les actions entreprises à Namur : "La classe moyenne, ou du moins ce qu’il en reste, dévisse. Les retraités annulent des aides ou soins à domicile faute de moyens suffisants. Les personnes fragiles flirtent avec de nouvelles formes de précarité. Des travailleurs doivent chercher parfois un second job pour nouer les deux bouts. Les indépendants voient l’avenir avec angoisse quant au maintien de leur activité, déjà fragilisée par une crise sanitaire dont les effets ne sont pas complètement encore absorbés. La jeunesse broie du noir, alors qu’elle devrait s’enthousiasmer pour l’avenir", a-t-il constaté.

Et face à ce constat de crise, le bourgmestre de Namur et président des Engagés en appelle à un triple devoir : "de lucidité, de vérité et d’efficacité". Une "lucidité" qui porte notamment sur le terrain sécuritaire. Et le bourgmestre de pointer l’insécurité dans certains quartiers dans le haut de Namur et à Jambes "où certains petits trafics s’effectuent". Dans le même temps, le bourgmestre avance "Si le procureur du Roi nous confirmait-il y a peu que les phénomènes n’avaient statistiquement pas évolué depuis une dizaine d’années et que la situation restait bien plus appréciable à Namur que dans d’autres grandes villes du pays, je ne veux nullement banaliser ou minimiser la perception problématique d’une insécurité perçue".

Quoi qu’il en soit, Maxime Prévoit annonce vouloir faire de la sécurité l’un de ses chevaux de bataille, notamment en étendant le réseau de caméras dans la capitale wallonne, après avoir renforcé les effectifs policiers et mené des opérations coup de poing.