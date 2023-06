Fête de la Musique : Le basson de Gordon Fantini dans la lumière du Belgian National Orchestra

On a tous en mémoire la voix du grand-père bougon de Pierre et le loup (Prokofiev) ou le ton grave et inquisiteur qui émane de l’orchestre dans l’Apprenti Sorcier de Paul Dukas mais le basson ne se limite pas à ces deux interventions. En 1811, à la demande des musiciens de l’Orchestre de la Cour de Munich, Carl Maria von Weber offre à l’instrument un concerto. L’œuvre traverse toutes les possibilités dramatiques offertes par l’instrument. Pilier de l’orchestre, le basson s’extirpe de la masse pour prendre place à l’avant-scène aux côtés du chef d’orchestre. La voix de l’instrument se fait entendre.

Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, le bassoniste italien Gordon Fantini interprétera l’œuvre de Weber en compagnie de ses collègues du Belgian National Orchestra. A 33 ans, Gordon Fantini est chef de pupitre des bassons au BNO. Le timbre du basson, cette voix chaude et profonde l’a rapidement séduite.

Gordon Fantini au micro de François Caudron